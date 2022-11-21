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Бетономешалка насмерть сбила девочку на переходе на Родниковой улице

15:01
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

По предварительным данным, светофор не работал

Следователи выясняют обстоятельства трагедии на западе Москвы. Рано утром на Родниковой улице бетономешалка сбила на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, передает "ТВ Центр".

Она погибла на месте. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Водитель объяснил, что на улице было темно, светофор не работал и в таких условиях он просто не заметил ребенка.

По словам местных жителей, это уже не первое происшествие на этом переходе.

"Туда надо лежачий полицейский ставить! Каждый год здесь кто-то умирает. Светофор не работал, только включили светофор!", - говорят они.

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