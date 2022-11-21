Бетономешалка насмерть сбила девочку на переходе на Родниковой улице

По предварительным данным, светофор не работал

Следователи выясняют обстоятельства трагедии на западе Москвы. Рано утром на Родниковой улице бетономешалка сбила на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, передает "ТВ Центр".

Она погибла на месте. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Водитель объяснил, что на улице было темно, светофор не работал и в таких условиях он просто не заметил ребенка.

По словам местных жителей, это уже не первое происшествие на этом переходе.

"Туда надо лежачий полицейский ставить! Каждый год здесь кто-то умирает. Светофор не работал, только включили светофор!", - говорят они.

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