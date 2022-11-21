Убийца женщины на Севастопольском проспекте отправлен в СИЗО

Каримов нанес жертве несколько ножевых ранений

Зюзинский суд Москвы отправил под стражу до середины января 25-летнего Шохрухбека Каримова, который обвиняется в убийстве женщины на Севастопольском проспекте, передает "ТВ Центр".

На заседании он сказал, что не возражает против избрания ему такой меры пресечения, а журналистам пояснил, что произошло между ним и убитой. Якобы он любил ее, но не смог простить измену.

Ранее были сообщения, что мужчина оказывал внимание 29-летней Юлии Ткачевой, но постоянно получал отказы.

Убийство произошло в минувшую пятницу. На парковке жилого дома Каримов нанес жертве несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте. Сразу после преступления он нашел попутчика и уехал в Тамбовскую область, где и был задержан.

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