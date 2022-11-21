В Пушкинский музей вернулись Гоген и Моне

Часть работ побывала в Париже
В Пушкинский музей вернулись произведения французских мастеров XIX и XX веков. Больше года шедевры гостили на других выставках, передает "ТВ Центр".
"Жена короля" Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Ренуара, "Девочка на шаре" Пикассо, "Завтрак на траве" Мане - десятки полотен, гордость галереи.
Часть работ сначала побывала в Париже, затем участвовала в проекте "Коллекция Морозовых". Остальные картины выставлялись в "Эрмитаже".
Теперь шедевры европейского импрессионизма и авангарда снова можно увидеть на прежних местах - в постоянной экспозиции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"