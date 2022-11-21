В Пушкинский музей вернулись Гоген и Моне

Часть работ побывала в Париже

В Пушкинский музей вернулись произведения французских мастеров XIX и XX веков. Больше года шедевры гостили на других выставках, передает "ТВ Центр".

"Жена короля" Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Ренуара, "Девочка на шаре" Пикассо, "Завтрак на траве" Мане - десятки полотен, гордость галереи.

Часть работ сначала побывала в Париже, затем участвовала в проекте "Коллекция Морозовых". Остальные картины выставлялись в "Эрмитаже".

Теперь шедевры европейского импрессионизма и авангарда снова можно увидеть на прежних местах - в постоянной экспозиции.

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