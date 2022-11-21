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В Московском зоопарке впервые показали детеныша ларги

15:04
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Тюлененок лишился зрения

Сегодня в Московском зоопарке впервые показали детеныша ларги. Этого пестрого тюленя обнаружили весной в бухте Светлая Приморского края, передает "ТВ Центр".
В Московском зоопарке можно "потрогать" редкого снежного барса

Ее так и назвали - Таня Светлая. Скорее всего, она потеряла мать, а затем по какой-то причине ослепла. Выпускать обратно в природу животное нельзя.

Сейчас тюлененок на карантине, с удовольствием плавает в отдельном и безопасном бассейне. Играет с водой. Демонстрирует дружелюбие и отменный аппетит.

Медики постоянно наблюдают за Таней и пытаются понять: есть ли хоть один шанс вернуть детенышу возможность снова видеть мир.

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Спасенный в Приморье детеныш ларги в Московском зоопарке
Спасенный в Приморье детеныш ларги в Московском зоопарке
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