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На форуме "Без срока давности" обсудят сохранение исторической памяти

14:45
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Мероприятие приурочено к очередной годовщине Нюрнбергского трибунала

В Ленинградской области открылся международный научно-практический форум "Без срока давности", посвященный геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Мероприятие приурочено к очередной годовщине Нюрнбергского трибунала. Именно там были заложены основные принципы ответственности за преступления против человечности. А главная цель форума - сохранение исторической правды о событиях, которые влияют и на современную геополитическую ситуацию.

"Очень важно сегодня об этом говорить и потому, что геноцид, фашизм, нацизм сегодня проявляются в странах Европы. И практически национализм господствует сегодня на Украине", - отметил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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