В России появится "культурный фронт"

Его задачей будет сплочение представителей творческих профессий

В Госдуме было принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал депутат Николай Бурляев.

Парламентарий подчеркнул необходимость сплочения и мобилизации представителей культуры и искусства, в связи с чем принято решение о создании в нашей стране общероссийского общественного внепартийного движения "Культурный фронт России".

Бурляев не привел какие-либо подробности о новом движении, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители культуры, которые работают в стране с привлечением бюджетных средств, должны думать о России и россиянах. Политик назвал недопустимой ситуацию, когда "за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан".

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