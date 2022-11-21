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В России появится "культурный фронт"

14:01
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Его задачей будет сплочение представителей творческих профессий

В Госдуме было принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал депутат Николай Бурляев.
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Парламентарий подчеркнул необходимость сплочения и мобилизации представителей культуры и искусства, в связи с чем принято решение о создании в нашей стране общероссийского общественного внепартийного движения "Культурный фронт России".

Бурляев не привел какие-либо подробности о новом движении, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители культуры, которые работают в стране с привлечением бюджетных средств, должны думать о России и россиянах. Политик назвал недопустимой ситуацию, когда "за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан".

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Николай Бурляев
Николай Бурляев
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