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Кабмин выделит еще 59 млрд рублей на зарплаты медикам

14:16
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Средства направят до конца 2022 года

В правительстве России активно обсуждают возможность увеличить зарплаты медицинским работникам. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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По словам главы Минздрава, ведется "проработка вопроса, в целом, по изменению и увеличению" оплаты труда россиян, занятых в здравоохранении.

Как заявил Мурашко, федеральное правительство в 2022 году дополнительно выделит 59 млрд рублей на заработные платы медикам в российских регионах.

Министр также отметил, что ситуация в здравоохранении с кадрами напряженная, хотя по дефицитным направлениям в отрасли в настоящее время наблюдается прирост кадров — в частности, в онкологии и кардиологии, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России подсчитали, что по итогам 2022 года увеличение номинальной заработной платы россиян составит 11,6%. В ведомстве отметили, что это "несколько ниже инфляции".

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