Генсек НАТО исключил возможность содержательного диалога с Россией

В Мадриде проходит заседание парламентской ассамблеи Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 21 ноября, заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях.

Политик отметил, что "пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога".

Столтенберг также рассказал, что Североатлантический альянс восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону. К концу 2022 года члены блока из Европы и Канады дополнительно потратят более 350 миллиардов долларов, цитирует генсека НАТО РИА Новости.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что в Польше упала ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Однако политик возложил ответственность за случившееся на Россию, поскольку именно она ведет специальную военную операцию, "которая привела к этой ситуации".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"