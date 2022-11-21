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Генсек НАТО исключил возможность содержательного диалога с Россией

14:40
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

В Мадриде проходит заседание парламентской ассамблеи Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 21 ноября, заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях.
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Политик отметил, что "пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога".

Столтенберг также рассказал, что Североатлантический альянс восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону. К концу 2022 года члены блока из Европы и Канады дополнительно потратят более 350 миллиардов долларов, цитирует генсека НАТО РИА Новости.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что в Польше упала ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Однако политик возложил ответственность за случившееся на Россию, поскольку именно она ведет специальную военную операцию, "которая привела к этой ситуации".

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