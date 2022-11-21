ВС России сорвали атаки украинских военных в ЛНР

Ликвидирована живая сила и военная техника ВСУ

На краснолиманском направлении сорвана попытка ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Голиково о Червонопоповка KYH. Артиллерийским огнем противник был рассеян, уничтожено свыше 20 украинских военных. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве также сообщили, что на купянском направлении сорвана попытка атаки ВСУ в направлении Куземовки, ликвидировано свыше 35 украинских военных и боевая техника.

На южнодонецком направлении ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки, потери противника превысили 70 человек.

Кроме того, поражены пункты управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах.

В районе Краматорска в ДНР ликвидирован склад вооружения и военной техники ВСУ, а в Харьковской области поражены две установки РСЗО "Ураган", обстреливавшие Белгородскую область. Перехвачены 11 снарядов РСХЗО "Ураган" и "Ольха", сбиты пять дронов.

Ранее сообщалось, что на купянском и краснолиманском направлениях сорваны попытки ВСУ атаковать российских военных. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

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