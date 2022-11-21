Посол России в Таджикистане рассказал о создании объединенной системы ПВО

Договорная база уже создана

Создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) России и Таджикистана необходимо, поскольку ситуация в регионе становится напряженной. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал российский посол в Душанбе Семен Григорьев.

Дипломат подчеркнул, что договорная база для создания объединенной системы ПВО уже существует, система будет организована под контролем военных ведомств двух стран.

И Москва, и Душанбе согласны с тем, что сотрудничество в этой области необходимо, поскольку ситуация в регионе имеет тенденцию к росту напряженности, цитирует Григорьева ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва совместно с Киргизией и Таджикистаном займется поиском решения конфликта относительно приграничных районов этих государств.

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