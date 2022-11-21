МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

В столице ожидается гололедица и сильный ветер

В ночь на вторник, 22 ноября, и в течение этого дня в Московском регионе ожидаются сложные погодные условия. Это требует особой внимательности от пешеходов и водителей, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве уточнили, что в Москве и Подмосковье прогнозируется мокрый снег, на дорогах — гололедица. Также ожидается усиление восточного ветра до 15 метров в секунду.

С учетом этого водителям рекомендуется избегать внезапных маневров при движении, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, сообщает РИА Новости.

В Москве до 12:00 23 ноября действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда, а до 21:00 21 ноября — из-за сильного порывистого ветра. Аналогичный режим введен в Московской области, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"