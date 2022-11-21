ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

15:36
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

В столице ожидается гололедица и сильный ветер

В ночь на вторник, 22 ноября, и в течение этого дня в Московском регионе ожидаются сложные погодные условия. Это требует особой внимательности от пешеходов и водителей, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.
Гидрометцентр: снег в Московском регионе местами исчезнет

В ведомстве уточнили, что в Москве и Подмосковье прогнозируется мокрый снег, на дорогах — гололедица. Также ожидается усиление восточного ветра до 15 метров в секунду.

С учетом этого водителям рекомендуется избегать внезапных маневров при движении, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, сообщает РИА Новости.

В Москве до 12:00 23 ноября действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда, а до 21:00 21 ноября — из-за сильного порывистого ветра. Аналогичный режим введен в Московской области, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гололед
Гололед
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.