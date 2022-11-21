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Киев воспринял резолюцию МАГАТЭ как карт-бланш на обстрелы ЗАЭС

15:20
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Агентство не называет виновную в обстрелах сторону

Украина решила, что ей выдан карт-бланш на обстрел Запорожской АЭС. Это связано с принятой на прошлой неделе резолюцией МАГАТЭ, содержащей определенные оценки, считает генеральный директор Росатома. Алексей Лихачев назвал опубликованный агентством документ неадекватным.

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"К сожалению, недопустимые и неадекватные вещи входят в практику последние месяцы. Видимо Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением, неким карт- бланш вести по станции огонь",- цитирует Лихачева ТАСС.

По данным главы Росатома, за минувшие выходные было не менее 30 прилетов по ЗАЭС. ВСУ бьют прицельно по хранилищу отработавшего ядерного топлива, по транспортным магистралям. Повреждены несколько резервных дизель-генераторов.

Лихачев в курсе, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с европейскими лидерами и донес до них озабоченность российской стороны. Миссия агентства продолжает работать на станции, они оценивают повреждения и видят, кто и откуда стреляет. При этом, как неоднократно подчеркивали в Москве, МАГАТЭ ни разу не назвало сторону, виновную в обстрелах.

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