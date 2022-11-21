Путин обсудил с главой ФНС меры поддержки мобилизованных

Президент провел встречу с Даниилом Егоровым

Поступления налогов в консолидированный бюджет страны за 10 месяцев выросли на 18 процентов - до 27 с половиной триллионов рублей, а по итогам нынешнего года они ожидаются на уровне 33,3 триллиона рублей.

В понедельник об этом доложил Владимиру Путину глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. Он также рассказал президенту о деятельности ФНС - в частности, о работе по возмещению НДС и реализации проекта по автоматизированной упрощенной системе налогообложения, а также о мерах поддержки мобилизованных.

Так, по словам Егорова, им автоматически предоставлены отсрочки по сдаче отчетности и рассрочка на девять месяцев на уплату налогов после демобилизации.

Путин: Предоставление пяти дней на возможность передачи управления бизнесом по доверенности – не мало пять дней?

Егоров: Обычно – что мы видим, по крайней мере, – этого хватает. Более того, у нас сейчас есть возможность это сделать удаленно. С этого года как раз мы, кстати, запустили сервис онлайн-регистрации бизнеса. И теперь можно, не приходя к нам, регистрировать, открывать компании, быть индивидуальным предпринимателем за сутки – прямо удаленно, автоматически.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"