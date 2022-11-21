Путин рассказал, кто виноват в дисбалансе продовольствия в мире

К этому привела "авантюрная политика некоторых западных стран"

Россия помогает и будет помогать странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия из-за авантюрной политики запада. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, президент провёл совещание по вопросам российской селекции и генетики.

На связь с Ново-Огарево вышли аграрии Тюменской области, где открылся племенной центр по воспроизведению индейки. Планируемая мощность предприятия - 12 миллионов штук яиц в год. С докладами выступили представители Подмосковья, Курской и Калининградской областей, где также работают над улучшением различных пород птицы и скота. Президент подчеркнул - все подобные проекты направлены на укрепление продовольственной безопасности страны, передает "ТВ Центр".

"В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов – а они всем сегодня очень хорошо известны – эти задачи становятся ещё более актуальными. Тем более, мы знаем, что и до всяких санкций некоторые государства и корпорации, глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов, для агрессивного завоевания рынков сбыта. Отмечу, что принятые нами ранее решения по поддержке АПК, отраслевой науки, сработали. Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела, без всякого преувеличения, авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран", - заявил Путин.

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