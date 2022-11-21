Последние данные о ходе спецоперации на сегодня, 21 ноября

Украинские националисты несут потери

Под массированным обстрелом украинских националистов в понедельник вечером находится Энергодар. По городу атомщиков, в котором находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, боевики бьют из тяжелой артиллерии натовского образца. Рвались вражеские снаряды сегодня в Донецке и окрестностях. В разных районах столицы ДНР погибли два мирных жителя. Тем временем российские войска пресекли попытки неонацистов продвинуться на Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Провалив наступление, противник понес существенные потери.

В такую погоду, когда очень плотный туман, работать тоже можно. Батарея реактивных систем залпового огня "Град" выдвигается на позиции. Заряжены полные пакеты. Получено целеуказание. Стоит отметить, что угол возвышения направляющих снарядов довольно велик. Это означает, что стрельба будет вестись по навесной траектории и далеко не на максимальное расстояние. Но благодаря именно туману удаётся подъехать поближе к позициям противника. С беспилотников передвижение батарей РСЗО не видно.

Имеется информация, что в районах Артемовска и Соледара подразделения ВСУ отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону. Причины - распутица и потери, большая часть которых приходится на артиллеристские и миномётные удары. Миномёты, к слову, хоть и менее дальнобойны, но значительно мобильней артсистем. Есть возможность стрелять фактически на передовой.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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