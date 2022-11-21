На ЧМ в Катаре назревает новый скандал

Он связан с радужными повязками

На Чемпионате мира по футболу в Катаре еще один громкий скандал. ФИФА будет строго наказывать игроков, если те решат выйти на поле с радужными повязками. Предупреждение вынесено после того, как семь стран-участниц объявили, что собираются провести акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Международная федерация футбола настойчиво просит гостей не провоцировать хозяев. Первый в истории мундиаль на Ближнем Востоке только стартовал, но уже рискует стать самым скандальным за всю историю турнира.

Первый матч, первый гол – голоса уже сорваны, но сил для зажигательных танцев полно. Сотни эквадорских болельщиков, не сумевших попасть на стадион "Эль-Бейт", в фан-зоне празднуют уверенную победу своей сборной над Катаром – 2:0. Никогда прежде в истории страна-хозяйка Чемпионата мира в матче открытия не проигрывала.

Тем удивительнее эта победа на фоне скандальной новости о том, что Катар подкупил 8-х эквадорских футболистов. Об этом за несколько дней до игры заявил сотрудник Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха и даже назвал сумму премиальных за проигрыш – почти 7 с половиной миллионов долларов. Как часто бывает, самые страшные прогнозы, сделанные в преддверии Чемпионата мира, на деле оказываются фейком. В итоге, у эквадорцев – праздник, у катарцев – повод для грусти.

Совсем не праздничное настроение царило в эфире ВВС в те самые минуты, когда в Катаре шла красочная церемония открытия Чемпионата. Вместо трансляции из чаши стадиона телеканал предложил зрителям дискуссию экспертов в студии. И собрали все стереотипы запада по поводу Катара.

"Этот чемпионат мира стал самым противоречивым в истории еще до первого удара по мячу. С тех пор, как ФИФА выбрала Катар в 2010 году, самая маленькая страна, принимавшая крупнейшее футбольное соревнование, столкнулась с рядом серьезных вопросов – от обвинений в коррупции в процессе подачи заявок до обращения с рабочими-мигрантами, которые строили стадионы, где многие погибли. Гомосексуальность здесь запрещена законом", - отметил Гарри Линекер, футбольный эксперт, бывший футболист сборной Англии.

Свое решительное несогласие с этим законом собирался выразить капитан сборной Англии. Харри Кейн анонсировал, что выйдет на стартовую игру против Ирана – к слову, мусульманской страны - с радужной повязкой в поддержку ЛГБТ-сообщества. Но даже не Катар и не Иран, а ФИФА до матча выступила категорически против любых подобных акций. А вот другой английский игрок, придя на пресс-конференцию, вынужден был отвечать на вопросы не о футболе, а о якобы невыносимой жаре и запрете продажи пива на стадионах.

Пиво в Катаре продают, но только в фан-зонах и на специальных лицензированных площадках. Там же пока обходится без скандалов с участием знойных латиноамериканок, слишком откровенно одетых согласно мусульманским традициям. Проблемы возникли только у журналистки аргентинского телеканала TN Доминик Метцгер - у нее во время прямого эфира украли кошелек в Дохе. В участке полицейские пообещали найти пропажу и даже предложили ей выбрать санкции для вора: тюрьму или депортацию.

Любовь к футболу стирает границы. 180 израильских болельщиков отправились в Катар, чтобы посетить матчи Чемпионата, несмотря на давние напряженные настроения между двумя ближневосточными странами. Это первый в истории коммерческий авиарейс по маршруту Тель-Авив - Доха. Примечательно и то, что сборная Израиля в турнире участия не принимает.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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