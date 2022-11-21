Собянин открыл станцию "Мещерская" будущего МЦД-4 после реконструкции

В декабре намечено открытие ещё двух станций

В понедельник исполнилось три года одному из масштабных транспортных проектов столицы - Московским центральным диаметрам. К этой дате в столичном районе Солнцево после реконструкции открылась станция "Мещерская". Её перестроили полностью. На площади 6 тысяч квадратных метров возвели две широкие платформы с навесами. Для комфорта пассажиров станцию оборудовали лифтами и эскалаторами и сделали удобную навигацию. В будущем она войдёт в состав 4-го Московского центрального диаметра.

Открывшаяся после комплексной реконструкции станция "Мещерская" 4-го Московского диаметра сейчас – современный пригородный вокзал: чистый, светлый, с удобными указателями и безбарьерной средой: на станции 4 эскалатора и 4 лифта.

Вместо двух временных платформ, которыми пользовались пассажиры с начала реконструкции – это позволило не останавливать движение по киевскому направлению - на "Мещерской" построены две новые широкие платформы: береговая и островная. Они оборудованы навесами по всей длине. Подземный пассажирский вестибюль будет использоваться как удобный переход через железную дорогу. Раньше, когда станция была похожа, скорее, на остановку для электричек и автобусов, попасть из района Солнцево к Мещерскому парку можно было только по мосту.

Вместе со станцией благоустроена и прилегающая территория. Остановки общественного транспорта стали ближе – их перенесли более чем на 100 метров. Появились 15 пешеходных переходов, парковочных мест стало больше 220.

"Сегодня интересная дата – трехлетие, как мы запустили первый МЦД. В Москве появился новый транспорт - Центральные диаметры, который с каждым годом становится популярней и, по сути дела, полностью интегрированное метро. Сейчас готовится к запуску Д3 и Д4. Здесь, на Д4, на Киевском направлении, уже реконструировано 12 вокзалов. Это современные комплексы с лифтом, с вокзалами, с кассами, с вестибюлями и так далее. Это уже не просто пригородные остановки, это просто современные вокзалы", - рассказал Собянин.

В планах - дорожки и стоянки для велосипедов. Но уже сейчас пассажиры довольны станцией. В декабре намечено открытие ещё двух станций Киевского направления: "Минская" и "Переделкино". Работы идут с небольшим опережением, чтобы в следующем году запустить 4-й Московский диаметр – ветку, которая связывает Апрелевку и Ольгино. По предварительным расчётам, только для поездок в пределах Москвы этой линией будут пользоваться 30 млн человек.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"