Путин утвердил новое бюджетное правило

Закон предполагает его смягчение на 2023-2024 годы

Бюджетное правило в 2023-2024 годах будет действовать в более мягком варианте. Это позволит повысить расходы бюджета. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В Бюджетном кодексе фиксируется объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы. Согласно документу, в 2023-2025 годах эта сумма в абсолютном выражении составит 8 триллионов рублей. А с 2026 года она будет ежегодно индексироваться на 4%.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, такой объем средств соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе доллара в диапазоне 65-75 рублей. Это обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры, а также минимизирует последствия колебания нефтегазовых доходов на экономику.

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