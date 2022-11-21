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Путин обсудит с президентом Кубы развитие партнерства

15:58
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 ноября, проведет в Москве переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится в России с официальным визитом.
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Политики обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня и обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

С 2021 года Куба совместно с Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы "Мир" в стране. Кубинский посол в России Хулио Антонио Гармендия Пенья выразил надежду на то, что к концу 2022 года карты "Мир" можно будет использовать на территории Кубы. Гавана усматривает в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции с Россией и пребывание на острове тысяч российских гостей.

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Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес
Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес
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