Путин обсудит с президентом Кубы развитие партнерства

Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 ноября, проведет в Москве переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится в России с официальным визитом.

Политики обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня и обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

С 2021 года Куба совместно с Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы "Мир" в стране. Кубинский посол в России Хулио Антонио Гармендия Пенья выразил надежду на то, что к концу 2022 года карты "Мир" можно будет использовать на территории Кубы. Гавана усматривает в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции с Россией и пребывание на острове тысяч российских гостей.

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