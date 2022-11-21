В России увеличили налоги для газовых и нефтяных компаний

"Газпром" ежемесячно направит в бюджет на 50 миллиардов рублей больше прежнего

Налоговая нагрузка на российскую газовую и нефтяную отрасли возрастет в 2023-2025 годах. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 годах повышается до 34%. Это увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году. Кроме того, возрастает налоговая нагрузка на нефтедобывающие организации. Это увеличит поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023-2025 годах суммарно на 629 миллиардов рублей.

Также предусмотрено дополнительное изъятие у "Газпрома" в 2023-2025 годы по 50 миллиардов рублей в месяц – суммарно это 1,8 триллиона рублей. А корректировку налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ вводят с 1 января 2023 года, а не с 1 июля, как предусматривала редакция первого чтения. Совокупно эти меры позволят увеличить поступления по НДПИ на газ за три года более чем на 2 триллиона рублей.

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