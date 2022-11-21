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Добровольцы СВО получили статус ветерана боевых действий

16:41
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Закон подписан президентом

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий. Закон подписал президент России Владимир Путин.

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В соответствии с документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, статус ветерана боевых действий получают граждане, которые вступили в добровольческие формирования, созданные для содействия выполнению задач в зоне СВО. Подразумеваются операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Законом устанавливается также статус инвалида боевых действий. Его получают добровольцы, получившие ранения, контузии или увечья при выполнении задач специальной военной операции.

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