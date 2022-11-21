ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МАГАТЭ получило отчет экспертов по обстрелам Запорожской АЭС

17:21
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Специалистам агентства на станции предоставили эксперта по баллистике

Отчет экспертов МАГАТЭ о последствиях обстрелов Запорожской АЭС направлен в штаб-квартиру агентства. Специалисты ознакомились с местами попаданий снарядов, выпущенных ВСУ, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Киев воспринял резолюцию МАГАТЭ как карт-бланш на обстрелы ЗАЭС
Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о происходящем на ЗАЭС

"В два часа дня они передали свой доклад в свою штаб-квартиру", - приводит слова Карчаа ТАСС.

Как рассказал представитель "Росэнергоатома", специалистам МАГАТЭ предоставили информацию об обстрелах станции, которые вели ВСУ 19-20 ноября из Марганца Днепропетровской области. Эксперты смогли осмотреть все объекты, им предоставили высококвалифицированного эксперта по баллистике. Карчаа добавил, что эксперт буквально "на пальцах" объяснил представителям МАГАТЭ, откуда наносились удары по АЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.