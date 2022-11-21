МАГАТЭ получило отчет экспертов по обстрелам Запорожской АЭС

Специалистам агентства на станции предоставили эксперта по баллистике

Отчет экспертов МАГАТЭ о последствиях обстрелов Запорожской АЭС направлен в штаб-квартиру агентства. Специалисты ознакомились с местами попаданий снарядов, выпущенных ВСУ, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"В два часа дня они передали свой доклад в свою штаб-квартиру", - приводит слова Карчаа ТАСС.

Как рассказал представитель "Росэнергоатома", специалистам МАГАТЭ предоставили информацию об обстрелах станции, которые вели ВСУ 19-20 ноября из Марганца Днепропетровской области. Эксперты смогли осмотреть все объекты, им предоставили высококвалифицированного эксперта по баллистике. Карчаа добавил, что эксперт буквально "на пальцах" объяснил представителям МАГАТЭ, откуда наносились удары по АЭС.

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