Дикая лиса прогулялась по центру Москвы

Рыжую гостью сфотографировали в парке "Зарядье"

Дикую лису заметили в центре Москвы. Рыжая гостья появилась недалеко от Красной лощади, в парке "Зарядье".

"Камбэк года! Снова лиса, снова осенью, снова в "Зарядье". Скучали по нашему рыжему трикстеру", — прокомментировала событие администрация Telegram-канала "Зарядья".

Камера запечатлела, как лиса прогулялась по деревянным подмосткам в зоне отдыха, а потом забралась на склон в парке. Рыжая уже заходила в гости в "Зарядье" в прошлом году. Ее даже пытались поймать спасатели, однако хищница оказалась хитрее.

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