ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский попросил срочно принять Украину в НАТО и ЕС

18:46
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Призыв прозвучал на заседании парламентской ассамблеи альянса

Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде. Украинский лидер в очередной раз призвал Запад как можно быстрее принять Украину в Североатлантический альянс и в Евросоюз.

Медведев: Зеленский - истеричный ребёнок с проблемами в развитии
Зеленский набросился на Россию с новыми обвинениями

"Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите, насколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно… вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Я призываю вас поддержать наши заявки на членство", - заявил Зеленский.

Украинский лидер также призвал западные страны ввести новые санкции против России и начать реализацию его "формулы мира". Его план состоит из 10 пунктов, в числе которых - вывод российских войск и "восстановление территориальной целостности Украины", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.