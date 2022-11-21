Зеленский попросил срочно принять Украину в НАТО и ЕС

Призыв прозвучал на заседании парламентской ассамблеи альянса

Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде. Украинский лидер в очередной раз призвал Запад как можно быстрее принять Украину в Североатлантический альянс и в Евросоюз.

"Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите, насколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно… вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Я призываю вас поддержать наши заявки на членство", - заявил Зеленский.

Украинский лидер также призвал западные страны ввести новые санкции против России и начать реализацию его "формулы мира". Его план состоит из 10 пунктов, в числе которых - вывод российских войск и "восстановление территориальной целостности Украины", передает ТАСС.

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