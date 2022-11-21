ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Часы почтальона с "Титаника" продали на аукционе за 116 тысяч долларов

19:15
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Десертная тарелка с лайнера обошлась покупателю в 23,6 тысячи долларов

Предметы с потерпевшего крушение лайнера "Титаник" ушли с молотка на торгах, устроенных на выходных английским аукционным домом Henry Aldridge & Sons. Одним из лотов стали карманные часы, принадлежавшие почтовому клерку Оскару Скотту Вуди, погибшему во время кораблекрушения. За них заплатили 98 тысяч фунтов стерлингов, или 116 тысяч долларов.

На "Титаник" начнут водить экскурсии
Жених и невеста утонули в реке, пытаясь повторить сцену из "Титаника"

Как сообщает ТАСС, стрелки часов остановились 14 апреля 1912 года, вскоре после того, как вместе с судном и своим владельцем погрузились в воды Атлантики. Их нашли через месяц после катастрофы и передали вдове почтальона, Лейле.

"Титаник" отправился в свой единственный рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек, спаслись 712 пассажиров и членов экипажа.

В числе представленных на аукционе предметов была также десертная тарелка с лайнера, ее продали за 23,6 тысячи долларов. Фрагмент колонны из зала ресторана - за 27 тысяч, меню ресторана первого класса – за 59 тысяч. Список пассажиров первого класса обошелся покупателю в 48 тысяч долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Титаник
Титаник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.