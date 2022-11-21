Часы почтальона с "Титаника" продали на аукционе за 116 тысяч долларов

Десертная тарелка с лайнера обошлась покупателю в 23,6 тысячи долларов

Предметы с потерпевшего крушение лайнера "Титаник" ушли с молотка на торгах, устроенных на выходных английским аукционным домом Henry Aldridge & Sons. Одним из лотов стали карманные часы, принадлежавшие почтовому клерку Оскару Скотту Вуди, погибшему во время кораблекрушения. За них заплатили 98 тысяч фунтов стерлингов, или 116 тысяч долларов.

Как сообщает ТАСС, стрелки часов остановились 14 апреля 1912 года, вскоре после того, как вместе с судном и своим владельцем погрузились в воды Атлантики. Их нашли через месяц после катастрофы и передали вдове почтальона, Лейле.

"Титаник" отправился в свой единственный рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек, спаслись 712 пассажиров и членов экипажа.

В числе представленных на аукционе предметов была также десертная тарелка с лайнера, ее продали за 23,6 тысячи долларов. Фрагмент колонны из зала ресторана - за 27 тысяч, меню ресторана первого класса – за 59 тысяч. Список пассажиров первого класса обошелся покупателю в 48 тысяч долларов.

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