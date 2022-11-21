Особенный случай: в Петербурге родились тройняшки-близнецы

Новорожденных поместили в специальные кювезы и некоторое время они будут под наблюдением врачей

Редчайшее событие - одно на 200 миллионов. В Санкт-Петербурге родились близнецы-тройняшки. Молодой маме сделали плановое кесарево сечение на сроке восемь с половиной месяцев. На свет появились две девочки весом килограмм 600 граммов и ещё одна весом два килограмма. Мама дочек отличает с трудом - они похожи как три капли воды.

Молодые родители, кажется, до сих пор не могут поверить, что все получилось. Выписка у них необычная, без детей, муж забирает только жену. Полюбоваться на новорождённых дочек папе разрешают всего несколько минут.

Три сестры пока еще набираются сил в специальных кювезах. Все трое в одинаковых розовых шапочках и носочках - бабушка навязала. Очень торопилась - ведь ждала-то всего одну внучку.

Девочки появились на свет на 34-й неделе в результате кесарева сечения - это стандартный метод при многоплодной беременности. Вес самого крупного ребёнка целых два килограмма - отличный показатель для тройняшек!

В Петербурге ежегодно появляются на свет 10-15 тройняшек, но этот случай особенный, говорят врачи. Монохориальная триамниотическая тройня - такое бывает один раз на 200 миллионов беременностей.

В переводе с медицинского: все три плода развивались в одной плаценте и имеют идентичные ДНК. Значит, девочки будут похожи друг на друга как три капли воды. Это заметно уже сейчас - поэтому все время до выписки мама проводила вместе с дочками в реанимации - училась как-то различать их.

Из родильного дома Аглаю, Миру и Этну Лебедевых отправили в многопрофильный центр при городской больнице №1 на доращивание. Девочки абсолютно здоровы, но неонатологи все-таки подстраховываются. Все семь месяцев каждый день они были начеку с этими детками.

"Ведь организм при уникальности - он уникально может и отреагировать. А у нас здесь четыре организма: мама и три малыша. Поэтому эту тройню вынашивал весь коллектив", - рассказала Лада Иванова, главный врач родильного дома №10.

Из роддома необычные сестрички уехали таким детским поездом. Ещё пару недель они будут расти под круглосуточным присмотром опытных врачей. У родителей пока будет время как следует подготовиться к самостоятельной жизни с новорождёнными. Мама и папа уже решили: на первое время купят цветные ленточки и повяжут дочкам на чепчики. Чтобы никто из родных не перепутал.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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