Запад забыл об интересах собственных граждан

Энергокризис набирает обороты

Немецкие семьи могут остаться без традиционных рождественских украшений из дерева. Как пишет немецкая Bild, компания из Саксонии, изготавливающая светильники на протяжении 30 лет, на грани банкротства. Причина - санкции на древесину из нашей страны. Ну а в Российских домах в Европе открываются пункты обогрева для местных жителей. Там можно выпить чай, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы. С учетом энергетического кризиса и высоких цен - это большое подспорье для части европейцев. Но руководители западных государств, похоже, не намерены думать об интересах собственных граждан.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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