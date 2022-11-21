МИД России назвал Запад соучастником обстрелов ЗАЭС

Киевский режим продолжает "игры с огнем"

Украинские власти вдохновляются безграничной поддержкой со стороны своих западных кураторов, их, похоже, уже ничего не сдерживает. Киевский режим продолжает "игры с огнем", осуществляя грубые провокации в отношении Запорожской АЭС. При этом Запад, фактически, является соучастником этих преступлений, заявили в МИД России.

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Финляндия и Канада приурочили к недавней сессии Совета управляющих МАГАТЭ вброс проекта очередной антироссийской резолюции.

"Тем самым западные спонсоры в очередной раз показали свое двуличие, дали карт-бланш режиму Владимира Зеленского на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Международное сообщество должно знать, кто стоит за нападениями, подчеркивается в заявлении. Руководству МАГАТЭ необходимо, наконец, занять ответственную позицию, четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки на станцию, заключила Захарова.

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