ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России назвал Запад соучастником обстрелов ЗАЭС

19:40
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Киевский режим продолжает "игры с огнем"

Украинские власти вдохновляются безграничной поддержкой со стороны своих западных кураторов, их, похоже, уже ничего не сдерживает. Киевский режим продолжает "игры с огнем", осуществляя грубые провокации в отношении Запорожской АЭС. При этом Запад, фактически, является соучастником этих преступлений, заявили в МИД России.

МАГАТЭ получило отчет экспертов по обстрелам Запорожской АЭС
Киев воспринял резолюцию МАГАТЭ как карт-бланш на обстрелы ЗАЭС

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Финляндия и Канада приурочили к недавней сессии Совета управляющих МАГАТЭ вброс проекта очередной антироссийской резолюции.

"Тем самым западные спонсоры в очередной раз показали свое двуличие, дали карт-бланш режиму Владимира Зеленского на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Международное сообщество должно знать, кто стоит за нападениями, подчеркивается в заявлении. Руководству МАГАТЭ необходимо, наконец, занять ответственную позицию, четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки на станцию, заключила Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.