Польский суд отменил штраф, назначенный "Газпрому" за строительство СП-2

Два года назад российский концерн приговорили к выплате 8 миллиардов долларов

"Газпром" и его европейские партнеры освобождены от уплаты штрафа, наложенного на них за строительство газопровода "Северный поток-2". Такое решение принял польский суд.

Два года назад польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK решило, что участники создания "Северного потока — 2" не создали нового общего предприятия и пытались обойти закон.

"Производство по наложению штрафа на "Газпром" и пять компаний (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" без необходимого согласия главы UOKiK было начато в мае 2018 года", - напоминает историю тяжбы польский регулятор. Далее UOKiK сообщает, что в 2020 году оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов, а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов.

Однако предприниматели обжаловали это решение. И 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей Польше приговор отменил. Польский регулятор заявляет, что намерен обжаловать решение суда, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"