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ООН лишили возможности установить виновных в обстрелах ЗАЭС

20:53
  • понедельник
  • 21 ноября 2022

Организация призвала "все стороны" прекратить огонь

Организация Объединенных Наций не располагает возможностями для установления ответственных за обстрелы в районе Запорожской АЭС. ООН призывает "все стороны" к прекращению огня, заявил заместитель представителя генсека всемирной организации Фархан Хак

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"У нас нет возможности определить, кто совершил эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились", - заявил Хак.

Представитель ООН подчеркнул, что организация "разделяет озабоченность" гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и присоединяется к его "призыву ко всем сторонам прекратить огонь вокруг станции". Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ осмотрели объекты Запорожской АЭС, в которые попали снаряды во время последних обстрелов со стороны ВСУ. В осмотре им помогал высококвалифицированный специалист по баллистике, предоставленный российской стороной. Отчет представителей МАГАТЭ был отправлен в штаб-квартиру организации, передает ТАСС.

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