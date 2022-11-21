Россия отказалась поставлять нефть поддержавшим ценовой потолок странам

Москва найдет разумных партнеров

Введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Россия не планирует поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят подобную политику, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка", - цитирует Новака ТАСС.

Вице-премьер пояснил, что Москва переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров. Или же просто сократит добычу. Попытки ввести ценовой потолок Новак назвал актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка.

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