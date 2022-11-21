Внедорожник протаранил магазин Apple в пригороде Бостона

Есть жертвы, сообщается о десятках пострадавших

Машины скорой помощи и медицинский вертолет вызваны на место серьезной аварии в пригороде Бостона в США. Внедорожник протаранил переполненный посетителями магазин Apple. По предварительным данным, один человек погиб, сообщается о десятках пострадавших.

Авария произошла около 11 часов утра по местному времени. В передней стеклянной стене здания образовалась огромная дыра.

"14 человек попали в местные больницы, четверо в критическом состоянии, после того, как черный внедорожник врезался в магазин Apple", - сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Patriot Ledger.

Полиции пришлось вызывать эвакуатор, чтобы вытянуть автомобиль из помещения. Внедорожник уперся в заднюю стену магазина, заблокировав несколько человек. Точное число пострадавших пока не называется.

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