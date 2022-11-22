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"Серьезный вызов": политолог оценил планы ЕС по сближению с Азией

08:52
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Ранее их анонсировал глава евродипломатии Жозеп Боррель

Что стоит за желанием Евросоюза создать новые транспортные коридоры в Азию, не зависящие от России? Будет ли реализован этот проект? И как ответит Москва?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Целей несколько. И включить Китай в альтернативную систему транспортировки. И получать прибыль. И просто иметь такую систему. Конечно, в экономическом смысле этот проект невыгоден. Но Транскаспийский коридор уже есть. И его мощность будет расти. Для российский экономических властей это серьезный вызов", - указал эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео

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