Вашингтон видит мир черно-белым

Что на уме, то и на языке? Генсек НАТО публично назвал тактические цели, которые стоят перед военным блоком. В ходе парламентской ассамблеи альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО желает добиться "приемлемого мирного соглашения для Украины". Что для этого нужно, конечно, объединить усилия и "не поддерживать Киев".

Столтенберг, конечно, оговорился. Не тот человек, который призовет отказаться от поставок оружия Украине. Но невольно этот ястреб высказал мысль, которую разделяют многие в Европе и Соединенных Штатах. Не только политики, но и рядовые граждане.

Сам Столтенберг, согласно своей логике, уже говорил, что лучший способ обеспечить максимальную вероятность мирного решения посредством переговоров, это поддержать украинцев на поле боя. О борьбе до последнего украинца мы слышали много раз.

Американские издания сообщают читателям, что Зеленский благодарит Джо Байдена за новую помощь - 724 миллионов долларов. Читатели, узнав о новых поставках оружия, охотно комментируют эту радостную новость: "Пока Зеленский продолжает получать отступные,он не будет разоблачать преступные предприятия семьи Байдена в Украине".

В Штатах многие хотят узнать подробности - сколько семейство Байденов заработало на Украине. Как непутевому сыну американского президента Хантеру удалось получить 11 миллионов долларов, пребывая в составе совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma? И не для того ли Байден-старший заваливает Украину деньгами, чтобы конфликт смыл все следы грязноватого бизнеса Байдена-младшего?

Авторитетное издание Newsweek знакомит своих читателей с точкой зрения, которая сильно отличается от позиции сегодняшней политики американской администрации, пытающейся убедить весь мир, что демократические страны ведут борьбу с некоей осью автократий, куда входят Россия, Иран, Корея, Китай.

"Придерживаясь откровенно упрощенного мировоззрения и видя мир черно-белым, США рискуют не заметить важные нюансы в подходе отдельных государств и лишь усугубить раскол, который сами же пытаются искоренить", - говорится в материале.

Разделяй и властвуй - принцип, сформулированный еще в древнем Риме. Только это разделение современному миру дорого обходится.

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