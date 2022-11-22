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Минобороны показало, как работают Су-25 в зоне СВО

08:57
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Сразу после атаки - маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек

Министерство обороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные удары по военным объектам и технике националистов.

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Минобороны показало видео работы РСЗО "Торнадо-С"

"Грачи" выполнили пуски с малых высот, чтобы не попасть под обстрел вражеских ПВО. Сразу после атаки - маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек. Цель успешно поражена - замаскированные укрепрайоны радикалов, а также бронетехника уничтожены.

Летчики возвращаются на базу, чтобы подготовиться к выполнению нового боевого задания.

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