Минобороны показало, как работают Су-25 в зоне СВО

Сразу после атаки - маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек

Министерство обороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные удары по военным объектам и технике националистов.

"Грачи" выполнили пуски с малых высот, чтобы не попасть под обстрел вражеских ПВО. Сразу после атаки - маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек. Цель успешно поражена - замаскированные укрепрайоны радикалов, а также бронетехника уничтожены.

Летчики возвращаются на базу, чтобы подготовиться к выполнению нового боевого задания.

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