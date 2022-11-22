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На передовой наградили мотострелков

08:43
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Среди отмеченных наградами бойцов есть и мобилизованные

Военнослужащие, отличившиеся в ходе спецоперации, получили на передовой государственные награды, передает "ТВ Центр".
Названы имена новых героев СВО

Сержантам, старшинам и офицерам мотострелкового соединения вручили орден Мужества, медали "За отвагу" и "За спасения погибавших", Георгиевские кресты 4-ой степени.

Отмеченные высокими наградами бойцы подразделений, среди которых и призванные в рамках частичной мобилизации, успешно отбили атаку противника. Это позволило основным силам развернуть наступление. Награды получили и те, кто с риском для жизни оказал помощь раненым товарищам. 

"Побежали два моих товарища спасать раненых, и пока они бежали, был еще один прилет. Одного из них ранило в ногу. Я оказал первую помощь, отнес человека в машину", - говорит награжденный артиллерист.

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