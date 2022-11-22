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Стало известно о новых подвигах российских военных

08:30
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Майор Александр Якутин сорвал провокацию радикалов

Министерство обороны рассказало о новы подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Подполковник Евгений Артамонов с подчиненными нанес удар во фланг противника, уничтожив два вражеских опорных пункта, одну БМП и более 15 националистов. Слаженные действия наших военнослужащих позволили прорвать оборону неприятеля и освободить населенный пункт.

Майор Александр Якутин сорвал провокацию радикалов, открывших шквальный огонь по пункту сбора беженцев. Он быстро эвакуировал людей в укрытие. А через несколько дней Александр вывел колонну мирных жителей из-под обстрела, в ходе которого националисты применили кассетные боеприпасы. Жертв среди беженцев не допущено.

Капитан Сергей Борисенко обнаружил хорошо оборудованный вражеский рубеж и со своим взводом атаковал противника. Во время боя уничтожены доты с пулеметными и гранатометными расчетами. Стремительный прорыв обороны радикалов дал возможность нашим подразделениям продвинуться вперед.

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