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Байден помиловал двух индеек

08:15
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Они останутся жить в Университете штата Северная Каролина

Президент США Джо Байден перед Днем благодарения на лужайке Белого дома традиционно помиловал двух индеек, сообщает "ТВ Центр".
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В этот раз птиц назвали Шоколадка и Крошка в честь любимого печенья американского лидера. Помилованные индейки останутся жить в Университете штата Северная Каролина.

Президент пошутил, что никто не любит холодных индеек, а затем пообщался с представителем Национальной федерации производителей (спонсором мероприятия) и был удивлен количеством птиц, поставляемых на стол американцам.

Пообщавшись с индейками, Байден и первая леди США отправились на военную базу в штате Северная Каролина. Там президентская чета встретилась с военнослужащими и их семьями. Выступая во время праздничного ужина в честь Дня благодарения Байден отметил, что он и его супруга Джилл "очень ценят все, что делает армия США".

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