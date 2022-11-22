При пожаре на заводе в Китае погибли почти 40 человек

Огонь удалось взять под контроль лишь спустя восемь часов

По меньшей мере 38 человек погибли при пожаре на заводе в китайской провинции Хэнань. Не менее двух пострадали, еще столько же числятся пропавшими без вести, передает "ТВ Центр".

Возгорание произошло в здании небольшой торговой компании. К тушению были привлечены более 200 пожарных и 63 единицы техники.

Огонь удалось взять под контроль лишь спустя восемь часов, а ликвидировать - только к полуночи по местному времени. Причины происшествия выясняются. На месте продолжают работать спецслужбы.

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