Вашингтон загоняет российско-американские отношения в тупик

Американские власти отказались прямо осудить факт расправы над безоружными российскими солдатами со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном во вторник, 22 ноября.

Дипмиссия прокомментировала заявление посла США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак о том, что Соединенные Штаты отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву.

В российском посольстве указали, что, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию, Ван Шаак не стала выражать прямое осуждение действий ВСУ.

Такой подход загоняет российско-американские отношения в тупик — при том, что Россия уже говорила о превращении Штатов в сторону конфликта из-за поставок вооружений Киеву, обучения "преступников и наемников", а также передачи разведывательных данных Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство обороны сообщало, что ВСУ расстреляли российских военнопленных, нарушив нормы международного права. Комментируя это событие, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "так ведут себя фашисты", а "киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства". Политик также напомнил, что главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления.

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