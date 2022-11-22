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Эрдоган обвинил Россию в неисполнении обязательств по Сирии

08:18
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Турция проводит военную операцию против курдских формирований

Россия взяла на себя ответственность за очистку Сирии от террористов, однако не выполняет это обязательство. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политик напомнил о договоренностях, достигнутых Москвой и Анкарой в Сочи в 2019 году. Однако, по словам Эрдогана, российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований, которые Турция официально приравняла к террористическим.

По этой причине Турция решила самостоятельно предпринять шаги против курдов и готова продолжать операцию, цитирует Эрдогана РИА Новости.

О том, что Анкара готовит новую военную операцию в Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган заявил в августе. Приказ о начале операции президент Турции отдал по возвращении с саммита G20 на острове Бали. Истребители F-16 и беспилотники атаковали позиции и объекты сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

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