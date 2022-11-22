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В Совфеде сочли генсека НАТО одержимым

08:39
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Стремление к миру и поставки оружия Киеву — взаимоисключающие тезисы, заявил сенатор Косачев

Вместо побуждения Украины к мирным переговорам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на решении, приемлемом для Киева — а оно определяется успехами на поле боя. Такое заявление сделал во вторник, 22 ноября, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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Сенатор написал в своем Telegram-канале, что, по версии Столтенберга, ради такого "мирного" решения НАТО должна продолжать расширять поставки Украине, однако это "взаимоисключающие тезисы".

Из риторики генсека НАТО следует, что, "чтобы начать движение к миру, нужно продолжать заваливать Киев оружием, пока там еще есть хоть кто-то, кто его может использовать". И чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение, отметил Косачев.

Обращаясь к "одержимым политикам Запада", представитель Совфеда призвал понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия.

Увеличение количества смертей ради мира однозначно не приблизит мирные переговоры, резюмировал сенатор.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях. Политик отметил, что "пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога".

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Константин Косачев
Константин Косачев
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