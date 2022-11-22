США пришлось ускорить закупки вооружений

Американские арсеналы истощены из-за помощи Украине

Командование Сухопутных войск ВС США ускоряет процесс закупки вооружений для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками военной помощи Украине. Об этом рассказал в понедельник, 21 ноября, помощник министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

Чиновник заявил, что ускорение процесса заключения контрактов основано на одновременном выполнении некоторых действий, которые раньше осуществлялись последовательно.

Буш уточнил, что темпы заключения контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на 15% превышают внутренние нормативы Пентагона по темпам расходования средств — лишь со второй половины октября подписаны договоры на 1 млрд долларов, сообщает Reuters.

Ранее источники рассказали, что сокращение запасов оружия на американских складах и неспособность промышленности своевременно их восполнять ставят под угрозу дальнейшее оказание Соединенными Штатами военной помощи Украине.

В частности, это касается противорадиолокационных ракет HARM, ракет типа M31 GMLRS, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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