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В Косове отложили введение штрафов за сербские номера

09:38
  • вторник
  • 22 ноября 2022

На двое суток

Власти непризнанного Косова отложили введение штрафов за сербские автомобильные номера на 48 часов. Премьер-министр Альбин Курти пошел на уступки после давления Вашингтона, передает "ТВ Центр".

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Накануне в Брюсселе переговоры между Белградом и Приштиной результатов не принесли. Как отметил президент Александр Вучич, выдвигаемые условия со стороны косоваров неприемлемы для сербов. И его страна не оставит соотечественников без помощи и готова обеспечить им безопасность.

Власти Косово направили полицейский спецназ на север края, который сегодня должен был начать штрафовать на 150 евро водителей, не сменивших сербские номера, и начать конфискацию автомобилей. По мнению аналитиков, кризис в Косове приостановлен, но он еще далек от разрешения.

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