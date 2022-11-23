Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Весам нужно быть собой, а ЛЬвам пора заняться домашними проектами

Овны

Вы наберетесь мудрости, если будете сегодня обращать внимание на причины и следствия. Поверхностный взгляд на жизнь - вот чего вам не простят звезды/

Тельцы

Вам планеты советуют не замыкаться в себе и не стесняться - большой мир рад вам! Знакомьтесь, ищите новых друзей, общайтесь, это все пойдет на пользу.

Близнецы

Хороший день для заработков и улучшения своих позиций на работе, в бизнесе. Также вам не помешают новые знания, книги и видео на темы денег и карьеры.

Раки

Сегодняшний день особенный: планеты в водных знаках заключили союз и дают вам поддержку. Ваши покупки лично для себя - одежда или косметика - будут удачными.

Львы

Если есть желание, вы можете заняться семейной историей или домашними проектами. Ремонт, новый интерьер, идеи для встречи Нового года - вот ваш круг тем.

Девы

Вы сегодня можете влюбиться в необычных людей или попасть в компанию, где говорят о высших материях. В любом случае новые знакомства приподнимут над суетой.

Весы

Короткий момент, благоприятный для того, чтобы заработать денег или получить работу, которая вам по душе. Сегодня вам нужно быть собой, без этого удачи не случится.

Скорпионы

Луна в вашем знаке заключила союз с Нептуном и Лилит, что заставляет вас задуматься о важных вещах. В такой день полезно сходить в храм или помедитировать.

Стрельцы

Вам будет интересно планировать Новый год, особенно если вы решите встречать его дома. Список гостей, развлечения, праздничный стол - есть над чем подумать!

Козероги

Вы получите хорошие новости от окружающих, чему будете несказанно рады. Возможно, решится вопрос с поездками, вашим автомобилем, телефоном или компьютером.

Водолеи

Представители знака, занятые в таких сферах, как психология, благотворительность, взаимопомощь, будут особенно удачливы. Делайте добрые дела, и вам воздастся.

Рыбы

Вы будете чувствовать себя уверенно и спокойно, ведь сегодня день водных знаков! Вам будет все легко даваться, особенно творческие проекты и общение с детьми.

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