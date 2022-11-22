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В России разработали протез уха, восстанавливающий слух

08:44
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Прототип проходит испытания

Российские ученые разработали бионический протез человеческого уха, способный восстановить костную проводимость звука.

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"Мы разрабатываем конструкцию бионического протеза уха, позволяющего восстановить как костную проводимость звука, так и эстетику утраченного органа", - рассказал доцент кафедры автоматики и телемеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат технических наук Игорь Безукладников (цитата по ТАСС).

Он добавил, что разработчики свели в единую конструкцию непосредственно протез уха, фиксирующую систему, а также блок обработки звука на базе специализированного цифрового сигнального процессора и микрофон. Туда же входит излучатель звуковых колебаний и модуль радиоканала Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов.

Прототип уже собран. В настоящее время он проходит стадию доклинических испытаний.

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Протез уха
Протез уха
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