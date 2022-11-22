В России разработали протез уха, восстанавливающий слух

Прототип проходит испытания

Российские ученые разработали бионический протез человеческого уха, способный восстановить костную проводимость звука.

"Мы разрабатываем конструкцию бионического протеза уха, позволяющего восстановить как костную проводимость звука, так и эстетику утраченного органа", - рассказал доцент кафедры автоматики и телемеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат технических наук Игорь Безукладников (цитата по ТАСС).

Он добавил, что разработчики свели в единую конструкцию непосредственно протез уха, фиксирующую систему, а также блок обработки звука на базе специализированного цифрового сигнального процессора и микрофон. Туда же входит излучатель звуковых колебаний и модуль радиоканала Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов.

Прототип уже собран. В настоящее время он проходит стадию доклинических испытаний.

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