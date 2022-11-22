ЦИК Казахстана озвучил итоги президентских выборов

Явка составила 69,44%

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров сообщил, что действующий президент Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства, прошедших в воскресенье, набрав 81,31% голосов.

Явка составила 69,44%. Инаугурация Токаева пройдет 26 ноября.

Второе место занял кандидат от партии "Ауыл" ("Село") Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов. Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" набрал 2,53%, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Российский лидер подчеркнул, что Токаев по итогам голосования получил убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого политиком курса государственного развития.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"