Погодный рекорд может быть установлен в Москве 22 ноября

Это связано с обильными осадками

Вторник, 22 ноября, может поставить рекорд влажности для этого дня за последние 73 года в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Метеоролог напомнил, что 22 ноября прогнозируется ледяной дождь и гололедица, а также осадки в виде снега и мокрого снега.

С учетом ожидаемых обильных осадков вторник может побить рекорд влажности для 22 ноября. Пока он принадлежит 1965 году, когда выпало 8 миллиметров осадков.

По предварительным данным, к 6:00 мск в Подмосковье местами уже выпало 4-5 миллиметров осадков, цитирует Леуса РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что мокрый снег приведет к уменьшению высоты снежного покрова в Московском регионе во вторник и среду, а местами он полностью исчезнет. Пока снежный покров в Москве достигает 12 см, в Московской области — 14-15 см. Однако "снег пушистый, а осадки во вторник будут заметные и тяжелые, высота его уменьшится, конечно", рассказал метеоролог.

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