Politico: ЕС может серьезно расширить персональные антироссийские санкции

Брюссель готовит девятый пакет рестрикций

Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, страны ЕС "предложили длинные списки", эксперты Еврокомиссии в настоящий момент анализируют их.

Конкретные фамилии потенциальных новых фигурантов черных списков Евросоюза не приводятся. Европейские власти пока не делали никаких официальных заявлений о содержании девятого пакета санкций против России.

Ранее власти Венгрии назвали санкционную политику Евросоюза ошибочной, отметив, что такой подход лишь увеличивает экономическое бремя Европы. В частности, одна лишь Венгрия потеряла в 2022 году из-за санкций Евросоюза против России 10 млрд евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"