Минздрав анонсировал перевыполнение плана по увеличению продолжительности жизни

К 2030 году показатель должен составлять 78 лет

План по увеличению показателя ожидаемой продолжительности жизни в России будет перевыполнен к концу текущего года. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, "мы спустились на показатели ниже 2019 года по показателю смертности". Что касается планов по ожидаемой продолжительности жизни, до конца 2022 года они "точно будут перевыполнены", цитирует Мурашко ТАСС.

Целевое значение средней продолжительности жизни россиян, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития на 2022 год, составляет 71,03 года. При этом к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составлять 78 лет.

В октябре помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что показатели смертности во втором полугодии 2022 года вернулись к уровню до пандемии коронавирусной инфекции. Чиновник пояснил, что этого удалось добиться благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях.

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